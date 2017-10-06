Под Владимиром в ДТП погибли около десяти человек

2017-10-06 06:35 | www.apa.az | 4

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, по предварительным данным, около 10 человек погибли. Как передает АПА, об этом сказала РИА Новости представитель регионального УМВД.

"По предварительной информации, пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом", — сказала РИА Новости представитель УМВД, уточнив, что, по предварительным данным, погибли около 10 человек, но эта цифра уточняется.

По ее словам, пока речь идет о пострадавших только в автобусе. Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.