Трамп встретится с послом США в России

2017-10-06 06:46 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с американским послом в России Джоном Ханстманом в пятницу, 6 октября. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в расписании главы государства.

Беседа состоится в 15.00 (22.00 мск) и будет проходить в Овальном кабинете за закрытыми дверями. Белый дом не уточняет, что дипломат будет обсуждать с главой государства.

Ранее Хантсман встретился с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат передал российскому лидеру верительные грамоты.