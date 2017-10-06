В России в ДТП погибли около десяти человек

2017-10-06 07:14 | www.trend.az | 5

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, по предварительным данным, около 10 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.



"По предварительной информации, пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом", -— сказала РИА Новости представитель УМВД, уточнив, что, по предварительным данным, погибли около 10 человек, но эта цифра уточняется.

По ее словам, пока речь идет о пострадавших только в автобусе. Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.