Сборные Германии и Англии обеспечили себе путёвки на ЧМ 2018

2017-10-06 07:13 | www.apa.az | 4

Сборные Германии и Англии по футболу стали обладателями путевки в финальную часть ЧМ 2018 в России.

Как передает АПА, 5 октября сборная Германии в гостях обыграла команду Северной Ирландии со счетом 3:1.

В активе немецкой сборной 27 очков.

Сборная Англии выиграла на своем поле у Словении. У англичан 23 очка.

Отметим, что помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.