Число жертв ДТП с автобусом и поездом в России возросло до 14 человек (Обновлено)

2017-10-06 07:35 | www.trend.az | 4

07:36 ( UTC+4) Жертвами ДТП при столкновении пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области стали 14 человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региона.



Ранее сообщалось, что погибли около 10 человек.

"Известно о 14 погибших", - сказала собеседница агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, среди 14 погибших один ребенок

07:14 ( UTC+4) Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, по предварительным данным, около 10 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

"По предварительной информации, пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом", - сказала РИА Новости представитель УМВД, уточнив, что, по предварительным данным, погибли около 10 человек, но эта цифра уточняется.

По ее словам, пока речь идет о пострадавших только в автобусе. Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.