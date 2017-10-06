В Ашхабаде вспоминают жертв катастрофического землетрясения 1948 года

2017-10-06 08:21 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан в пятницу проводят мероприятия посвященные национальному дню поминовения жертв разрушительного Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Этот скорбный день объявлен нерабочим.

Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни.

Катастрофа разрушила также около сорока окрестных сел, расположенных в радиусе пятидесяти километров от столицы. В мгновение дома и школы, заводы и фабрики, больницы и институты, музеи и историко- культурные памятники превратились в груды руин.

В устранении последствий землетрясения приняли участие все соседние государства, Азербайджан, Казахстан, Россия, Узбекистан и другие.

По всей стране, а также в представительствах Туркменистана за рубежом приспущены государственные флаги, туркменистанцы возносят заупокойные молитвы по погибшим соотечественникам.

(Автор: Гусейн Гасанов)