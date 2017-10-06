Назначен представитель Туркменистана в Экономическом совете СНГ

2017-10-06 08:29 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) назначен заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Гочмырат Мырадов.

Соответствующее постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный и поддержанный ООН принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.

В 2012 году Туркменистан председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий.

Туркменистан в пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки осуществляются в Иран и Китай. В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана планируется в 2030 году

довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров, нефти - до 110 миллионов тонн.

Для выполнения этих задач продолжится осуществление крупномасштабных работ по разведке, добыче, транспортировке, переработке нефти, природного газа, обеспечению нефтепродуктами

внутреннего рынка, а также по развитию экспортных направлений поставок природного газа и нефтепродуктов.

(Автор: Гусейн Гасанов)