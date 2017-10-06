При столкновении автобуса с поездом в России погибли не менее 17 человек

2017-10-06 08:47 | www.oxu.az | 4

Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«В результате столкновения погибли не менее 17 человек», - сказала она.

Предварительно, в автобусе находилось 56 человек.

По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса из Казахстана и поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

По сообщению, автобус вез граждан Узбекистана.

A.C.

