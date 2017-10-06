В Туркменистане запланирована приватизация ковровой отрасли

2017-10-06 08:42 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Государственное объединение «Туркменхалы» («Туркменковёр») будет приватизировано, сказал на заседании правительства президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает в пятницу национальный телеканал Алтын Асыр.

В этой связи, глава государства поручил провести соответствующие тендеры, а также подготовить все необходимые документы по разгосударствлению ковровой отрасли.

«Туркменхалы» включает большую сеть действующих по стране предприятий художественного ковроделия, а также структурные подразделения, специализирующиеся на первичной обработке, прядении и крашении шерсти.

В 2016 году предприятиями «Туркменхалы» было произведено более 43 тысяч квадратных метров ковров и ковровых изделий.

На ковровых фабриках корпорации, наряду с орнаментальными, сюжетными коврами, ковровыми портретами и сувенирными изделиями, в основном, вырабатываются классические образцы туркменских ковров.

По технике исполнения и эстетическому содержанию туркменский ковер относится к разряду антиквариата. Одним из главных достоинств этого ковра является его высокая плотность, которая составляет от 200 до 400 тысяч узлов в одном квадратном метре и более. Благодаря высокой плотности орнамент ковра четкий и выразительный.

"Туркменские ковры – один из известных брендов страны, широко известны за ее пределами. Разгосударствление откроет перед отраслью новые экономические возможности, будет служить ее развитию",- пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

(Автор: Гусейн Гасанов)