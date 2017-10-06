В Японии отец семейства сжег жену и пятерых детей

2017-10-06 09:00 | www.oxu.az | 5

Мать и пятеро детей погибли в результате поджога в жилом доме в Японии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал TBS.

Трагический случай произошел в городе Хитати префектуры Ибараки.

По данным TBS, мужчина в возрасте до сорока явился в полицию, назвал себя отцом погибших и признался, что он устроил поджог.

«Я устроил поджог в доме», — признался он.

Полиция и пожарные сообщили, что пожар произошел на рассвете на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов в Хитати.

В квартире проживали семеро — пять детей от трех до 11 лет и двое их родителей, уточняет TBS.

По данным телеканала, огонь был быстро потушен, и на месте возгорания были обнаружены тела пятерых человек. Старшая 11-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и там же скончалась.

A.C.

