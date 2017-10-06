Туркменистан готовится к проведению Совета старейшин

2017-10-06 08:58 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Заседание Совета старейшин Туркменистана состоится 9 октября 2017 года в этрапе (районе) Ак бугдай Ахалского велаята (области), сообщает в пятницу газета Ватан.

Совет выполняет функции совещательного органа.

"9 октября мы проведём очередное заседание Совета старейшин, на котором рассмотрим важнейшие вопросы дальнейшего развития государства на ближайшую перспективу, обсудим ряд вопросов внутренней и внешней политики, поэтому все руководители должны тщательно подготовиться к этому всенародному форуму", - приводятся в статье слова президента

страны Гурбангулы Бердымухамедова с последнего правительственного собрания.

(Автор: Гусейн Гасанов)