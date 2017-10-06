Белорусское представительство Гянджинского автозавода открывает новые направления сотрудничества в области машиностроения

2017-10-06 09:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Потенциал Белорусского представительства ПО "Гянджинский автомобильный завод" позволяет проводить работу по дальнейшему наращиванию сотрудничества завода с белорусскими партнерами, а также наладить производство за пределами Азербайджана, сообщил Trend в четверг директор представительства Владимир Люсиков.

В этом ключе необходимо отметить открытие сборочного производства тракторов Гянджинского автозавода в Турции и участие в проектах на поставку как тракторов, так и грузовиков в Грузию, сказал В.Люсиков.

Он напомнил, что сборочное производство белорусской автотракторной техники на Гянджинском автозаводе началось в 2006 году, когда состоялся первый официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь.

"В ходе визита азербайджанская делегация ознакомилась с производством на Минском тракторном и Минском автомобильном заводах, и во время официальных переговоров президенты двух стран приняли решение о создании производства белорусской техники в Азербайджане. Была создана рабочая группа, которая рассмотрела возможные варианты реализации этого проекта. Из многих вариантов был выбран Гянджинский автомобильный завод, который уже имел определенный опыт сборки автомобилей. Уже в феврале 2007 года с конвейера завода сошли первые тракторы МТЗ, а чуть позже – первые автомобили МАЗ", - сказал Люсиков.

Глава представительства рассказал, что в мае 2007 года, во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан была открыта первая Национальная выставка Беларуси в Азербайджане, центральное место в экспозиции которой заняли автомобили МАЗ и тракторы МТЗ, собранные в Гяндже.

"С каждым годом росло мастерство азербайджанских рабочих, инженеров и организаторов производства. В первые годы было много скептиков относительно реализации проекта, однако самоотверженный труд коллектива завода, поддержка правительства Азербайджана, тесное творческое сотрудничество с белорусскими коллегами позволили подтвердить правильность принятого главами государств решения о развитии производственной кооперации. Высокое качество техники, организация сервисного обслуживания позволили удовлетворить возрастающий спрос на продукцию гянджинских машиностроителей. Были успешно решены вопросы техперевооружения и модернизации, совершенствования структуры производства, увеличены производственные мощности. На базе завода было создано производственное объединение", - добавил Люсиков.

Он отметил постоянный рост уровня локализации, который достигает по ряду позиций 30-40 процентов, а производство прицепов завод полностью обеспечивает своими силами.

"По мере наращивания объемов производства, расширения номенклатуры стали обостряться проблемы ритмичной поставки комплектующих, оптимизации логистики, своевременности и оперативности планирования и решения других производственных вопросов взаимодействия завода с белорусскими партнерами. Тем более их количество к 2014 году возросло – было налажено сотрудничество с Минским заводом колесных тягачей, Бобруйским заводом тракторных деталей и автоагрегатов, Сморгонским агрегатным заводом, Мозырьским машиностроительным заводом. В сложившейся ситуации руководством ПО было принято решение об открытии в Минске своего представительства, регистрация которого состоялась в июле 2014 года", - сказал Люсиков.

"За короткий период была налажена работа представительства и сформирован эффективно работающий коллектив. В настоящее время представительство эффективно содействует успешной реализации масштабного проекта по сборке, реализации и обслуживанию белорусских автомобилей и тракторов в Азербайджане. Были не только сохранены текущие объемы поставок в кризисный период, но и открыты новые направления сотрудничества для роста номенклатуры белорусского экспорта в Азербайджан", - отметил глава представительства.

Одним из сложнейших проектов, осуществление которого является гордостью Белорусского представительства Гянджинского автозавода, стала поставка в кратчайшие сроки 192 хлопковых тракторов и обеспечение в условиях жесткой конкуренции победы в тендере на поставку хлопковых тракторов в рамках Государственной программы развития хлопководства. При этом поставки впервые осуществлялись авиатранспортом.

Как отметил Люсиков, была налажена активная работа представительства по обсуждению контрактов на поставку в 2018 году в Азербайджан автотехники МАЗ.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. На автозаводе в настоящее время собираются тракторы "Беларусь" и автомобили МАЗ, КАМАЗ и "Урал".

Помимо тракторов и автомобилей, на Гянджинском автозаводе налажено производство различного навесного оборудования для тракторов "Беларусь". На технику, произведенную на предприятии, выдается гарантия сроком на один год, а также обеспечено ее качественное сервисное обслуживание во всех регионах страны.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)