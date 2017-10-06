Знатоки клуба «Атешгях» представят Азербайджан на Открытом студенческом кубке

2017-10-06 09:25 | www.oxu.az | 4

Знатоки клуба «Атешгях» представят Азербайджан на Открытом студенческом кубке Прибалтики по интеллектуальным играм

В городе Калининград (Российская Федерация) 7-8 октября состоятся игры Открытого студенческого кубка Прибалтики по интеллектуальным играм.

В двухдневной программе международного фестиваля разыграются комплекты медалей по таким игровым дисциплинам как «Что? Где? Когда?», «Эрудит-Квартет», командная «Своя Игра» и «Тройка».

На Открытом кубке Прибалтики, в котором будут участвовать свыше 30 команд из стран Европы, нашу страну будет представлять команда ExLibris клуба интеллектуальных игр «Атешгях».

Команда ExLibris, состоящая из студентов Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики, завоевала право представлять Азербайджан по итогам студенческой лиги клуба «Атешгях».

В состав команды вошли: Абдул Гулиев, Наргиз Гадирзаде, Фарид Алиев, Турал Исазаде, Эльдар Зейналлы и Кямран Ибрагимов (капитан команды).

Тренером команды является кандидат исторических наук Эмиль Искендеров.

Клуб интеллектуальных игр «Атешгях» функционирует с 1989 года и является старейшим интеллектуальным клубом Азербайджана.

Команды клуба регулярно представляют Азербайджан на различных международных интеллектуальных турнирах и фестивалях.

Э.А.

