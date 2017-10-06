Житель Гедабека обезглавил бывшую жену

2017-10-06 09:34 | www.oxu.az | 4

В Гедабеке произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Арыгдам.

Житель села Фариз Мухтаров 1988 г.р. убил бывшую супругу, Матанет Мухтарову 1988 г.р., отрезав ей голову, а затем скрылся с места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по его задержанию.

По информации, Ф.Мухтаров и М.Мухтарова развелись два года назад, у них осталось двое малолетних детей.

По факту ведется расследование.

Э.А.

