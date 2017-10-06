Ассоциация микрофинансирования Азербайджана выдала кредиты на 20 млрд манатов

2017-10-06 09:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На сегодня Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) выдала кредиты на 20 миллиардов манатов, сказала в пятницу исполнительный директор AMFA Жаля Гаджиева на V инвестиционной ярмарке на тему "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Трудности и возможности".

По ее словам, эти кредиты получило более пяти миллионов человек.

"Данные кредиты в основном были предоставлены клиентам, проживающим в сельской местности, на развитие сельского хозяйства", - отметила Гаджиева.

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