Ümit Özdağ: Yeni parti ülkücü olmayacak, yüzde 100'ün oyuna talibiz

2017-10-06 09:45 | www.trend.az | 0

Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk TV’de yayınlanan Açık ve Net’e konuk oldu. Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Özdağ, Meral Akşener liderliğinde kuracakları yeni siyasi partiye dair açıklamalarda bulundu

Habertürk TV’de Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına katılan Ümit Özdağ, Meral

Akşener liderliğindeki yeni partilerine dair açıklamalarda bulundu. “Babanız Muzaffer Özdağ,

27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi’ndeki isimlerden biriydi. Bir darbecinin

oğlu olmak nasıl bir duygu? Babanızı darbeci olarak görüyor musunuz?” sorusunu yanıtlarken

rahatsızlık duyduğu gözlenen Özdağ, “Bugün beni buraya davet ederken Yeni Parti’yi

konuşacağımızı söylediniz. Yeni Parti ile ilgili bir programın böyle kişisel bir soruyla

bitmesini arzu etmezdim. Ben babamla hep gurur duydum. Babam gerçekten çok iyi bir Türk

subayıydı. 27 Mayıs’ı doğru bulduğu için o sürecin içerisinde yer aldı” şeklinde açıklamada

bulundu.

ÜLKÜCÜ GÖMLEĞİNİZİ ÇIKARDINIZ MI?

Özdağ, “Ülkücü gömleğinizi çıkardınız mı?” sorusunu ise, “Hayır, ben Türk milliyetçisiyim.

Hiçbir zaman Türk milliyetçisi olmaktan vazgeçmedim. Yeni Parti ülkücü bir parti değil.

Ama bu benim siyasi kimliğimden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Bugün Türkiye çok ağır

şartları içinde ve bu şartlar, bütün vatanseverlerin aynı yerde birleşmesini gerektiriyor.

Hepimizin siyasal anlamda ayrı referansları olabilir ama bir yerde birleşiyoruz, o da Mustafa

Kemal Atatürk” şeklinde cevapladı.

Özdağ’ın açıklamaları şöyle:

“YÜZDE 50’YE DEĞİL, YÜZDE 100’E TALİBİZ”

“Kendimizi MHP’den, CHP’den veya AKP’den farklılıkla tanımlamıyoruz. Kendimizi

kendimiz olarak tanımlıyoruz. Ayrışan, ayrıştırılan, yorgun bir Türk milleti var. Biz bu

milletin yeniden bir millet olduğunu hatırlamasını istiyoruz. Onun için “Yüzde 50’ye değil,

yüzde 100’e talibiz” diyoruz. Bu yüzde 100 kardeş. Bu yüzde 100 ne bir çatışmaya, ne bir

gerilime sürüklenmemeli. Bu yüzde 100, bir millet olduğunu tekrar hatırlamalı.

Zaten dar zeminde bir ideolojik temeli savunmuyoruz. Ama bir fikri temelimiz var. Meseleye

ülkeyi kuran Meclis’in ruhuyla yaklaşıyoruz. O Meclis’in tamamı vatanını seven insanlardan

oluşuyordu. Ülkemiz ağır bir süreçle karşı karşıya, onun için yüzde 100’e hitap etmeyi ve

yüzde 100’le birlikte çalışmayı arzu ediyoruz”.

“BEN BABAMLA HEP GURUR DUYDUM”

“Ben babamla hep gurur duydum. Babam gerçekten çok iyi bir Türk subayıydı. Türk

Ordusu’nun en geç kurmay subayıydı. 27 Mayıs’ı doğru bulduğu için o sürecin içerisinde yer

aldı. Daha sonra demokratik hayata geçti. Demokratik hayatta MHP’nin kurucu kadroları

içerisinde yer aldı. Partinin programının yazılmasına katıldı. 1969 senesinde aktif siyasetten

çekildi ve bir daha hiç siyasi çalışmada bulunmadı. Babam benim en iyi arkadaşımdı.”

“BİZ BİR ÇİZGİ KOYDUK, BU ÇİZGİNİN ÖBÜR TARAFINDA FETÖ VAR”

“Yeni Parti milli merkezde olan bir parti. Yani merkezin sağında ve solunda olan, bütün

vatanseverleri çatısı altında toplamayı hedefleyen ve hepsini partiye davet eden bir anlayışa

sahibiz. Biz bir çizgi koyduk; bu çizginin öbür tarafında FETÖ var. Bir başka çizgi koyduk;

onun da öbür tarafında PKK var. Bunun dışında, daha önce bütün siyasi partilere oy vermiş

olanlar ve siyasete hiç karışmamış olanların hepsi yeter ki Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinde

ve milletimizin değerlerinde birleşsinler, biz herkesi bu partiye davet ettik. Bu davetimiz

kabul gördü ve şimdi böyle bir kurucular heyetiyle Türk toplumunun önüne çıkmaya

hazırlanıyoruz. Sadece kurucularla değil, illerde de, ilçelerde de kurucular ekibi görülecek.

AKP’li de var, CHP’li de var, Barış Parti’li de var, Vatan Parti’li de var; bütün partilerden

insanlar var. Bunu Türkiye görecek”.

“BU PARTİ TUTTU”

“Bir parti kuruluyor ve bu partiyi halk kuruyor. Bu parti tuttu. Bu partinin tuttuğunu ve çok

hızlı bir şekilde yükseldiğini daha parti resmen kurulmadan hem halk içinde hem anketlerde

hem de iktidarın korkusundan görüyoruz”

“ORTAYOLCU BİR SÖYLEM İZLEMİYORUZ”

“Ortayolcu bir söylem izlemiyoruz, milli merkezli bir söylem izliyoruz. AKP’nin bir Batı

projesi olduğunu da biz söylemiyoruz, onunla birlikte yürüyen yol arkadaşları söylüyorlar”.

KaberTürk