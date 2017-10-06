На Филиппинах при взрыве водонапорной цистерны трое погибли, 42 ранены

2017-10-06 09:46 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере три человека погибли, более 40 получили ранения в результате взрыва водонапорной цистерны на Филиппинах, сообщает Oxu.Az со ссылкой на CNN.

Взрыв произошел в провинции Балакан около 03.30 .

Более 2 тысяч кубометров воды обрушилось на близлежащие дома с 13-метровой высоты.

В результате инцидента погиб годовалый ребенок, 50-летний полицейский и 22-летняя девушка, которую ранило обломком.

Еще 42 человека получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Причины произошедшего пока выясняются.

Власти отменили занятия в школах и перекрыли несколько участков дорог.

Н.Г.

