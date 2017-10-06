Житель Гянджи выдает свою квартиру за отель – ВИДЕО

2017-10-06 09:52 | www.oxu.az | 4

На одном из азербайджанских сайтов размещено объявление отеля Ganja Comfort İnn. Желавший поехать в Гянджу Кянан Мусаев решил забронировать номер в этом отеле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, приехав в Гянджу и придя по указанному адресу, К.Мусаев увидел не отель, а обычное многоэтажное здание.

День проживания в «отеле» стоит 35 манатов. Владелец квартиры сказал, что сдает свою квартиру 3-4 клиентам в месяц.

Также отметим, что в Гяндже нет отеля под названием Ganja Comfort İnn. Владелец «отеля» все еще не убрал объявление с сайта.

С.Б.

