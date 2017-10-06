AMFA предлагает расширить выход к манатным кредитам МФО Азербайджана

2017-10-06 09:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Микрофинансовым организациям Азербайджана необходимо расширить выход на манатные кредиты, считает председатель Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Сулейман Каляшев.

Выступая на V инвестиционной ярмарке в Баку, Каляшев отметил, что поддержка микрофинансовых организаций может помочь не только развитию экономики, но и улучшению благосостояния населения.

Председатель ассоциации напомнил, что глобальный кризис, затронувший многие страны мира, коснулся и Азербайджана. «В результате в Азербайджане произошла девальвация национальной валюты, чтобы ослабить ее эффект на заемщиков микрофинансовые организации провели реструктуризацию кредитов, списали штрафы за просрочку займов, а также осуществили ряд других мероприятий", - отметил Каляшев.

По словам председателя ассоциации, для стабилизации ситуации необходимо оздоровить финансовые организации: "Мы считаем, что поддержка со стороны правительства и акционеров может помочь решить проблемы микрофинансовых организаций".

Среди мер, которые могут помочь развитию микрофинансового рынка, Каляшев отметил необходимость пересмотра законодательства о небанковских кредитных организациях и модернизации процедуры судебного решения возврата займов.

В пятницу в Баку проходит V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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