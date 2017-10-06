National Geographic подготовил сюжет о Баку – ВИДЕО

2017-10-06 09:56 | www.oxu.az | 4

Известный американский телеканал National Geographic подготовил новый видеорепортаж из столицы Азербайджана Баку.

Как передает Oxu.Az, в сюжете говорилось о стремительном изменении облика Баку за последние годы, о проведении здесь крупных спортивных мероприятий. Было отмечено, что исторические памятники города были сохранены, а также показаны факторы, делающие уникальной столицу Азербайджана.

Видеосюжет сегодня выйдет на телеканале National Geographic. Представляем вам анонс документального фильма:

Н.О.

