Сегодня Samsung Galaxy Note8 поступит в продажу в Азербайджане!

2017-10-06 10:00 | www.oxu.az | 4

В пятницу, 6 октября, в Азербайджане состоится старт продаж новейшего флагмана компании Samsung - Galaxy Note8. Смартфон, оснащенный новой камерой с двойным объективом, безграничным дисплеем и удобным электронным пером S Pen ждали многие.

Начиная с сегодняшнего дня и до 20 октября 2017 года поспешите воспользоваться уникальным предложением от Samsung.

Обменяйте ваш старый телефон в сети магазинов KontaktHome на скидку при покупке Samsung Galaxy Note8. По условиям акции, вы сможете получить скидку в размере среднерыночной цены вашего смартфона и дополнительный бонус в зависимости от марки и состояния вашего устройства. Данный бонус будет вычитываться из стоимости Note8.

Прежде всего напомним, что Galaxy Note8 – это смартфон со сдвоенной основной камерой. Теперь вам подвластна съемка не только в условиях недостаточного освещения, но вы также сможете делать четкие фотографии объектов, находящихся на далеком расстоянии, используя максимальное приближение. С двойной оптической стабилизацией вы получите более четкие снимки. А функция «Живой Фокус» позволит вам регулировать глубину размытия фона и создавать потрясающие портреты!

Технические характеристики основной камеры таковы: широкоугольный объектив в12МП (F1.7, 1/2.55”, 1,4 мкм), основной объектив в 12МП (F2.4, 1/3.6”, 1,0 мкм), автоматическая стабилизация изображения, двукратный оптический зум (макс. цифровой 10-кратный зум).

В добавок к основным имеется и 8 мегапиксельная селфи-камера. А с безграничным дисплеем, обеспечивающим оптимальное соотношение площади экрана к корпусу, и улучшенным электронным пером S Pen у вас станет еще больше возможностей для самовыражения, создавая собственные эмоджи и уникальные анимированные сообщения.

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