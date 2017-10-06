AMFA предлагает расширить выход к манатным кредитам МФО Азербайджана (версия 2)

2017-10-06 10:01 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Микрофинансовым организациям Азербайджана необходимо расширить выход на манатные кредиты, считает председатель Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Сулейман Каляшев.

Выступая на V инвестиционной ярмарке в Баку, Каляшев отметил, что поддержка микрофинансовых организаций может помочь не только развитию экономики, но и улучшению благосостояния населения.

Председатель ассоциации напомнил, что глобальный кризис, затронувший многие страны мира, коснулся и Азербайджана. «В результате в Азербайджане произошла девальвация национальной валюты, чтобы ослабить ее эффект на заемщиков микрофинансовые организации провели реструктуризацию кредитов, списали штрафы за просрочку займов, а также осуществили ряд других мероприятий", - отметил Каляшев.

По словам председателя ассоциации, для стабилизации ситуации необходимо оздоровить финансовые организации: "Мы считаем, что поддержка со стороны правительства и акционеров может помочь решить проблемы микрофинансовых организаций".

Среди мер, которые могут помочь развитию микрофинансового рынка, Каляшев отметил необходимость пересмотра законодательства о небанковских кредитных организациях и модернизации процедуры судебного решения возврата займов.

В настоящее время, продолжил Каляшев, в стране постепенно сокращается число заемщиков микрофинансовых организаций: "Если в 2015 году число клиентов МФО в Азербайджане превышало 600 тысяч человек, то в 2016 году снизилось до 298 тысяч человек, а в 2017 году до 118 тысяч человек. При этом за тот же период кредитный портфель МФО сократился с 800 миллионов до 80,1 миллиона манатов".

В пятницу в Баку проходит V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

Официальный курс на шестое октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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