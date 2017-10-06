Турция строит патрульные башни на границе с Сирией

2017-10-06 10:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция приступила к строительству патрульных башен на границе с Сирией, сообщают в пятницу местные СМИ.

Высота патрульных башен составит 15 метров, ширина 7 метров, на башнях одновременно смогут находиться 10 человек.

Ожидается, что в целом на границе с Сирией будут построено порядка семи патрульных башен.

Отметим, что в конце сентября текущего года завершилось строительство стены вдоль турецко-сирийской границы: строительные работы начались в 2015 году, и общая протяженность сооружения составила 828 километров.

Высота стены, построенной на границе с Сирией, достигает трех метров, толщина - двух метров.

Отметим, что общая протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 километров.

Напомним, что решение о строительстве стены было принято в рамках усиления борьбы с терроризмом, так как члены террористических организаций из Сирии регулярно пытаются проникнуть на территорию Турции.



Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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