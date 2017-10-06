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Пройдут очередные матчи ЧМ-2018

2017-10-06 10:03 | www.oxu.az | 5

Сегодня в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2018 в европейской зоне пройдут очередные матчи IX тура.

Как передает Oxu.Az, в группах D, G и İ пройдет 9 матчей.

ЧМ-2018
Отборочный турнир, IX тур

6 октября
Группа D 

20:00. Грузия - Уэльс
22:45. Австрия - Сербия
22:45. Ирландия - Молдова

Группа G 

22:45. Испания - Албания
22:45. Италия - Македония
22:45. Лихтенштейн - Израиль

Группа I 

22:45. Турция - Исландия
22:45. Хорватия - Финляндия
22:45. Косово - Украина

Э.А.

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