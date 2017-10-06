Пройдут очередные матчи ЧМ-2018

2017-10-06 10:03 | www.oxu.az | 5

Сегодня в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2018 в европейской зоне пройдут очередные матчи IX тура.

Как передает Oxu.Az, в группах D, G и İ пройдет 9 матчей.

ЧМ-2018

Отборочный турнир, IX тур

6 октября

Группа D

20:00. Грузия - Уэльс

22:45. Австрия - Сербия

22:45. Ирландия - Молдова

Группа G

22:45. Испания - Албания

22:45. Италия - Македония

22:45. Лихтенштейн - Израиль

Группа I

22:45. Турция - Исландия

22:45. Хорватия - Финляндия

22:45. Косово - Украина

Э.А.

