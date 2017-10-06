Узбекистан объявил массовую приватизацию госактивов в сфере здравоохранения

2017-10-06 10:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане стартовала массовая приватизация государственных активов в сфере здравоохранения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил предложение министерств здравоохранения и финансов о продаже предпринимателям активов государственных медицинских организаций, осуществляющих неэффективную деятельность.

По мнению властей, это станет хорошим стимулом для дальнейшего развития сферы частных медицинских услуг.

48 различных объектов вошли в перечень медучреждений, государственные активы которых реализуют на торгах в порядке приватизации. Наибольшее число выставленных на продажу организаций пришлось на Кашкадарьинскую область - 12 и Бухарскую - 11. При этом порядка 90 процентов продаваемых объектов - это государственные стоматологические поликлиники.

Предприниматели, покупающие объекты, должны будут взять на себя одно обязательство - сохранить вид их деятельности в течение 10 лет. В случае равноценности предложений в ходе торгов, предпочтение отдадут участнику, являющемуся членом трудового коллектива медицинской организации, государственные активы которой выставлены на продажу.

(Автор: Нигяр Гулиева)