Официальный курс маната к мировым валютам на шестое октября (версия 2)

2017-10-06 10:08 | www.trend.az | 5

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:40)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9891 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.