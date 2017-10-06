Армяне обстреляли азербайджанские позиции

2017-10-06 10:10 | www.oxu.az | 4

Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 104 раза.

Как передает Oxu.Az, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Неркин Кармирахбур, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Гёяли Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Э.А.

