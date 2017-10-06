Члены Ассоциации микрофинансирования Азербайджана выдали кредитов на 20 млрд манатов (версия 2)

2017-10-06 10:11 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - На сегодня участники Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) предоставили кредитов на 20 миллиардов манатов, сказала в пятницу исполнительный директор AMFA Жаля Гаджиева на V инвестиционной ярмарке на тему "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Трудности и возможности".

По ее словам, эти кредиты получило свыше пяти миллионов человек.

"Эти кредиты в основном были предоставлены клиентам, проживающим в сельской местности, с целью развития сельского хозяйства", - отметила Гаджиева.

Гаджиева отметила, что изменения курса национальной валюты в 2015 году оказалось свое влияние и на сектор микрофинансирования.

"Девальвация национальной валюты привела к значительному росту объемов невозвращенных кредитов, как в банковском, так и в микрофинансовом секторах. Инвесторы и кредиторы, работающие в секторе микрофинансирования сегодня предпочитают более осторожный подход. Мы надеемся, что правительство поддержит сектор микрофинансирования и поможет создать в стране эффективную среду для деятельности в данной сфере", - сказала Гаджиева, отметив важную роль создания Кредитно-гарантийного фонда в облегчение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, а также усилении конкуренции на финансовом рынке.

В пятницу в Баку проходит V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

Официальный курс на шестое октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)