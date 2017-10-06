В Гядабейе мужчина отрезал голову бывшей жене

2017-10-06 10:15 | www.apa.az | 5

В Гядабейском районе совершено убийство.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел в селе Арыхдам. Фариз Мухтаров (1988 г.р.) отрезал голову бывшей жене Матанат Мухтаровой (1988 г.р.).

Преступник скрылся с места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия с целью его задержания.

Согласно информации, супруги развелись около двух лет назад. У них есть малолетний ребенок. Убийство было совершено в доме отца Мухтаровой.

По факту проводится расследование.