Министр экономики Грузии против финансирования GEM Fest

2017-10-06 10:20 | www.oxu.az | 5

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария выступает против продолжения финансирования фестиваля электронной музыки GEM Fest из государственного бюджета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости Грузия, фестиваль GEM Fest проводится в рамках правительственного проекта Check in Georgia, направленного на популяризацию Грузии на международном уровне.

В этом году расходы на проведение фестиваля в два раза превысили его первоначальный бюджет. В итоге, Следственная служба Минфина Грузии начала расследование на предмет возможных финансовых нарушений.

Гахария считает, что ситуация, когда вместо заявленных 2 миллионов лари (807 тысяч долларов) на фестиваль было потрачено 4 миллиона (1,6 миллиона долларов), сложилась из-за «недоработок менеджмента».

«В связи с финансированием GEM Fest, вероятно, в этом году будут обсуждения, однако, по моему мнению, это мероприятие не должно финансироваться. Из-за недоработок менеджмента мы оказались в положении, когда пришлось нести дополнительные расходы», - сообщил Гахария журналистам после заседания кабинета министров.

Фестиваль GEM Fest в этом году длился целый месяц — он начался в курортном поселке Анаклия 14 июля и завершился 14 августа. На фестивале должны были выступить около 500 знаменитых исполнителей клубной музыки со всего мира, однако выступления многих приглашенных артистов так и не состоялись.

Основатель GEM Fest Георгий Сигуа заявил, что фестиваль не оказался финансово успешным из-за «ошибочных ожиданий», плохой погоды и случаев интоксикации гостей неустановленными веществами.

Э.А.

