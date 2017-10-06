МФО Азербайджана должны внедрить микрострахование и микросборы - аналитический центр

2017-10-06 10:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Микрофинансовые организации Азербайджана должны расширить перечень своих услуг микрострахованием, микросборами и трансферами, считает исполнительный директор Центра анализа и экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"Когда в Азербайджане говорят о микрофинансировании, почему-то вспоминают только о микрокредитах. Но в мировой практике сюда также входят и микрострахование, микросборы и трансферы", - сказал Гасымлы в ходе выступления на V Инвестиционной ярмарке в Баку.

По словам Гасымлы, микрофинансовые организации также должны активно использовать финансовые технологии (fintech) в своей работе.

"Если микрофинансовые организации не начнут использовать финансовые технологии, не будут использовать другие инструменты [микрострахование, микросборы и другие], то мы не сможем снизить расходы микрофинансовых организаций. В этом случае их кредиты уже не будут привлекательными для бизнеса и домохозяйств. Эпоха дорогих кредитов осталась позади, мы должны предлагать такие займы, которые будут привлекательны клиентам", - сказал Гасымлы.

В пятницу в Баку проходит V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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