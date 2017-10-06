Баку-Тбилиси-Карс превратит Турцию в важный транспортный коридор - министр (Эксклюзив)

2017-10-06 10:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Регион, в котором находится Турция, приобретет в будущем еще более важный статус, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

Такие проекты, как мосты "Султан Селим Явуз", "Османгази", "1915 Чанаккале", "Евразийский тоннель", третий аэропорт в Стамбуле, "Северный Эгейский порт", а также важные железнодорожные проекты, которые, по сути, являются дополнением к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), превратят Турцию в важный транспортный коридор, сказал он.

Министр отметил, что торговые отношения между странами активно развиваются, в том числе развивается железнодорожное и морское сообщение, и учитывая все это, можно сказать, что регион, в котором находится Турция, приобретет более важный статус.

"Верим, что в плане грузоперевозок, в экономическом и туристическом отношении Анатолийский регион, Кавказ, Средняя Азия и Китай станут в будущем еще более важными регионами", - сказал Арслан.

Он отметил, что Турция также намерена стать логистическим центром в регионе.

"Создание логистических центров входит в план правительства под названием "Цель 2023", и для этого проводится большая работа", - сказал Арслан.

"Из запланированного к строительству 21-го логистического центра были сданы в эксплуатацию семь. Строительство еще семи продолжается. Также продолжаются исследовательские работы по созданию остальных семи логистических центров и ожидается проведение тендеров", - сказал министр.

Арслан отметил, что доходы от логистического сектора составляют около 15 процентов ВВП Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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