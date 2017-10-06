Ассоциация: Клиентская база микрофинансовых организаций резко сокращается

2017-10-06 10:16 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Сулейман Кяляшов на пятой ярмарке инвесторов на тему «Будущее микрофинансирования в Азербайджане: трудности и возможности».

По его словам, в 2015 году насчитывалось 600 тысяч клиентов микрофинансовых организаций, в 2016 году число заемщиков сократилось до 298 тысяч, а в 2017 году - до 118 тысяч. «Кредитный портфель микрофинансовых организаций в 2015 году составил 348 миллионов долларов. В 2017 году этот показатель снизился до 80,1 миллионов долларов. Думаю, нужно поддержать этот сектор».