Эта девушка представит Азербайджан на международном модельном конкурсе – ФОТО

2017-10-06 10:24 | www.oxu.az | 5

Определилась участница Азербайджана на международном модельном конкурсе Miss Tourism World – 2017.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил координатор World Beauty Congress по странам Кавказа Агиль Мамиев.

Организатор заявил, что по итогам кастинга и единогласным заключением организационного комитета по Азербайджану нашу страну на Miss Tourism World – 2017 представит финалистка конкурса Miss Qafqaz, модель Эльвира Ханлаева. Рост Эльвиры составляет 175 см, ей 25 лет.

Эльвира уже отправилась в Пекин для участия в конкурсе. Участницы проведут там неделю, а потом продолжат подготовку в Монголии.

Конкурс продлится до 22 октября.

Айтен Садыгзаде

