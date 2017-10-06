Вюсал Гасымлы: Объявление в Азербайджане 2018-го годом стремительного экономического развития - позитивный сигнал для инвесторов

2017-10-06 10:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Объявление 2018 года в Азербайджане годом стремительного экономического развития является позитивным сигналом для инвесторов, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Выступая на V Инвестиционной ярмарке в Баку, Гасымлы отметил, что за последний месяц в Азербайджане произошли три важных события – подписание нового контракта века, решительное выступление Президента Азербайджана с трибуны ООН о территориальной целостности страны и улучшение в нынешних условиях позиций Азербайджана в Рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, повысившихся на две ступени, до 35 места.

По словам Гасымлы, все эти события тесно взаимосвязаны и показывают политическую и экономическую мощь Азербайджана, а также являются результатом социально-экономической политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Выступая в Гобустане глава государства, отметил, что 2018-ый станет в Азербайджане годом стремительного экономического развития. Мне кажется, что это месседж и сигнал для инвесторов. Мы, начав открытые обсуждения стратегических дорожных карт, огласив наши планы в сфере добычи нефти до 2050 года, показали всем, что наша политика прозрачна и открыта. Более прозрачного и четкого сигнала для инвесторов быть не может", - сказал Гасымлы.

Исполнительный директор Центра подчеркнул, что зарубежные инвесторы должны привести свои планы по инвестициям в соответствие со стратегическими дорожными картами.

В пятницу в Баку проходит V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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