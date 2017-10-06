В Бакинском Экспо-центре проводится 11-я Азербайджанская международная выставка «Образование»

2017-10-06 10:35 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, выставка организована под девизом «Человеческий капитал - наше богатство».

Выступивший на церемонии открытия выставки министр образования Микаил Джаббаров сказал, что на выставке, которая продолжится 3 дня, будут представлены реализованные Министерством образования за последние 3 года новые проекты и существующие возможности для образования. По его словам, по сравнению с предыдущими годами, стенды Министерства образования в этом году охватят более обширную область: «На выставке представлены стенды Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Университета Франция-Азербайджан, Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанского государственного педагогического университета, Бакинского университета инженерии, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского технологического университета, Азербайджанского университета языков, в целом 14 высших учебных заведений. В рамках выставки в этом году свои университеты, школы, колледжи, образовательные центры и курсы представят Германия, Австрия, Беларусь, Италия, Латвия, Литва, Венгрия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия и другие страны.

Генеральный директор компании «Caspian Event Organisers» Эдвард Стоун отметил, что в рамках выставки будут представлены программы по бакалавриатуре, магистратуре, иностранным языкам, практике и тренингам. По его словам, посетителям мероприятия предоставлена возможность наладив непосредственный контакт с представителями ведущих вузов, получить у них ответы на вопросы, касающиеся процесса приема в высшие учебные заведения, платы за обучение и пр.

«Отличительной чертой проводимой в этом году выставки «Образование» является обширная деловая программа. Кроме того, в рамках мероприятия будет организован семинар под названием «Моя будущая профессия и дорога, ведущая к ней». Поддержку выставке также оказывают Фонд стимулирования экспорта и инвестиций в Азербайджане и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. Организатором выставки является компания «Caspian Event Organisers» («СЕО»)», - сказал он.