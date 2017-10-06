Исполнительный директор: «На сегодня микрофинансовые организации предоставили кредитов на 20 млрд. манатов»

2017-10-06 10:36 | www.apa.az | 4

На сегодня участники Ассоциации микрофинансирования Азербайджана предоставили кредитов на 20 миллиардов манатов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказала исполнительный директор ассоциации Жаля Гаджиева на V инвестиционной ярмарке на тему «Будущее микрофинансирования в Азербайджане: трудности и возможности».

Ж.Гаджиева отметила, что изменения курса национальной валюты в 2015 году оказали свое влияние и на сектор микрофинансирования. «Девальвация национальной валюты привела к значительному росту объема невозвращенных кредитов. Инвесторы и кредиторы, работающие в секторе микрофинансирования, сегодня предпочитают более осторожный подход. Мы надеемся, что правительство поддержит сектор микрофинансирования и поможет создать в стране прозрачную и эффективную среду для деятельности в данной сфере».