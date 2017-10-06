Саудовская Аравия купит у Росcии ракеты

2017-10-06 10:34 | www.oxu.az | 4
Саудовская Аравия согласилась купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400.
Такой договоренности страны достигли в рамках визита короля Саудовской Аравии в Москву сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
5 октября президент России Владимир Путин и монарх Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд провели переговоры в Москве.
Это был первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию.
Они также подписали множество экономических соглашений и договорились сотрудничать для достижения стабильности на мировом нефтяном рынке.