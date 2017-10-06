Марио Варгас Льоса выиграл премию «Ясная Поляна»

2017-10-06 10:38 | www.oxu.az | 4

Писатель Марио Варгас Льоса выиграл премию «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература» за книгу «Скромный герой».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, автор получит награду на церемонии вручения 12 октября в Большом театре.

Льоса считается классиком мировой литературы, одним из создателей «бума» латиноамериканской прозы вместе с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом.

«Скромный герой» переведен более чем на 20 языков, стал бестселлером в 10 странах.

Номинация «Иностранная литература» была введена три года назад. В 2016-м ее лауреатом стал Орхан Памук за книгу «Мои странные мысли», а Аполлинария Аврутина получила приз за ее перевод на русский язык.

A.C.

