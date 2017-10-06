Соловьев: Нобелевская премия появилась благодаря бакинской нефти – ВИДЕО

2017-10-06 10:48 | www.oxu.az | 4

На днях в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 4 октября на телеканале «Россия 1» в ходе обсуждений о научных достижениях заговорили и о Нобелевской премии.

Как сообщает Oxu.Az, американский журналист Грэг Вайнер, вступив в полеимку с Соловьевым, задался вопросом, почему у США 337 нобелевских лауреатов, а у России вместе с Советским Союзом – 27.

Ведущий Владимир Соловьев парировал, что «когда Нобелевскую премию будет выдавать не страна ЕС, а скажем, Белоруссия, то пропорция резко изменится в сторону российских и белорусских ученых».

«И когда вы говорите о Нобелевской премии, каждый раз помните – деньги-то на нее откуда пришли? С бакинской нефти. Тогда частью какой империи был Баку? Российской», - заявил В.Соловьев.

Н.Г.

