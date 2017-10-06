Глава ONOC заинтересован во взаимодействии с Туркменистаном

2017-10-06 11:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Национальных олимпийских комитетов стран Океании (ONOC) Робин Митчелл поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением Игр «Ашхабад 2017».

Гость восхитился великолепной церемонией закрытия Азиады-2017, а также выразил признательность главе Туркменистана за возможность участия стран Океании в масштабных состязаниях.

Митчелл положительно охарактеризовал уровень проведения соревнований и выразил заинтересованность своей организации в продолжении сотрудничества с Туркменистаном.

Президент Туркменистана поблагодарил гостя и подчеркнул приверженность Туркменистана идеалам олимпизма, отметил готовность плодотворного взаимодействия в спортивной сфере.

Митчелл отметил важную роль туркменского президента как в организации V Азиатских игр, утвердивших международный авторитет Туркменистана, так и в развитии спортивного движения в стране, а также выдвижении международных инициатив в области спорта, призванных к утверждению принципов всеобщего мира, дружелюбия и плодотворного партнерства наций планеты.