Почта Узбекистана увеличила предельный вес исходящих международных посылок

2017-10-06 11:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания «Узбекистон почтаси» (Почта Узбекистана) увеличила предельный вес исходящих из Узбекистана посылок на 10 кг с 5 октября.

Как сообщает почтовый оператор, максимально допустимый вес одной международной посылки составляет теперь 30 кг вместо 20 кг.

Весовой сбор за 25−30-килограммовую посылку составит 165−443 тысячи сумов наземным транспортом и 187−543 тысячи сумов — воздушным транспортом в зависимости от страны назначения.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)