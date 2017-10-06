Исполнительный директор: «Эпоха дорогих кредитов осталась позади»

2017-10-06 10:40 | www.apa.az | 4

Исполнительный директор Центра анализа и экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы призвал микрофинансовые организации снизить расходы.

Как передает АПА-Экономикс, на V инвестиционной ярмарке на тему «Будущее микрофинансирования в Азербайджане: трудности и возможности» он отметил, что микрофинансовые организации Азербайджана должны активно использовать финансовые технологии (fintech) в своей работе. «Если микрофинансовые организации не начнут использовать финансовые технологии, не будут использовать другие инструменты, то мы не сможем снизить их расходы. В этом случае их кредиты уже не будут привлекательными для бизнеса и домохозяйств. Эпоха дорогих кредитов осталась позади, мы должны предлагать такие займы, которые будут привлекательны клиентам», - сказал В.Гасымлы.