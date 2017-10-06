В США дельфины засмотрелись на белок в океанариуме – ВИДЕО

2017-10-06 10:54 | www.oxu.az | 3
Сотрудница океанариума Sea World во Флориде Эми Шумахер опубликовала на своей странице в Facebook кадры, где показана реакция дельфинов на визит двух белок, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Корресподент.net.
Как показано на видео, четыре дельфина с заметным интересом наблюдали за передвижениями одной из навестивших их белок, стараясь не упустить ее из виду.
Позже к зрелищу присоединился пятый дельфин.
"Если вам нужно скрасить день экстраординарной умильностью, взгляните, что произошло, когда к деткам пришли гости", - написала Шумахер в Facebook.
Видео уже набрало в Facebook более 1,4 млн просмотров. Позже ролик был опубликован на YouTube.