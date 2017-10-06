На финансовом рынке Азербайджана действует свыше 120 НБКО

2017-10-06 11:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на финансовом рынке Азербайджана функционирует 123 небанковских кредитных организаций (НБКО), сказал в пятницу заместитель главного исполнительного директора Палаты надзора над финансовыми рынками страны Асим Зульфугаров.

"С начала деятельности Палаты, мы провели большую работу по оздоровлению сектора. Ряд фактически недействующих финансовых организаций, компаний, не соответствующих требованиям регулятора, покинули рынок. Таким образом, сегодня на рынке действуют НБКО. Стоит отметить, что рынок сегодня работает с прибылью", - сказал Зульфугаров.

По его словам, в настоящее время основной задачей регулятора является обеспечение здорового функционирования сектора микрофинансирования.

"В последующие годы, согласно стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг, мы возьмем на себя задачу обеспечить стабильную деятельность и финансовую инклюзивность сектора", - отметил представитель регулятора.

В пятницу в Баку проходит V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)