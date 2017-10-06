Джулия Робертс сыграла все свои роли за девять минут – ВИДЕО

2017-10-06 11:07 | www.oxu.az | 3

Голливудская актриса, лауреат премии «Оскар» Джулия Робертс сыграла все свои роли за девять минут.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, это произошло в программе The Late Late Show with James Corden. Запись можно увидеть на YouTube.

В частности, Робертс предстала в своих образах из фильмов «Ноттинг Хилл», «Улыбка Моны Лизы», «Сбежавшая невеста», «Стальные магнолии».

Также были разыграны сценки из лент «Ешь, молись, люби», «Близость», «Красотка», «Белоснежка: Месть гномов», «Капитан Крюк», «Паутина Шарлотты», «Эрин Брокович», «Мэри Райли», «Одиннадцать друзей Оушена», «Свадьба лучшего друга».

Кроме того, Робертс представила свой новый фильм «Чудо».

A.C.

