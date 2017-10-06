Глава Туркменистана указал на низкие темпы морских грузоперевозок

2017-10-06 11:16 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства выразил недовольство, указав на низкие темпы грузоперевозок предприятиями государственной службы морского и речного транспорта, сообщает в пятницу местный телеканал «Алтын Асыр».

Глава государства отметил, что транспортная система Туркменистана имеет немалые резервы производственных мощностей, позволяющие ей обеспечивать растущие объёмы перевозок грузов и пассажиров, в том числе следующих через страну транзитом.

По мнению главы государства, формирование современной транспортной и транзитной инфраструктуры, вовлечение в неё новых территорий означает сегодня не только рост грузооборота, но и соответствуют тенденциям глобального развития.

В данной связи, акцентируя внимание на развитии современной транспортно-коммуникационной системы страны, президент также указал на низкие темпы грузоперевозок у предприятий министерства железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в прикаспийском городе Туркменбаши ведется строительство нового международного морского порта. С его вводом в эксплуатацию появятся возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту «Шелкового пути» из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана.

Турецкая компания «Gap Inşaat» планирует завершить строительство этого порта в декабре 2017 года. Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн.

Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн. Стоимость проекта - более 1,5 миллиарда долларов США. В комплекс войдут общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, терминал полипропилена, а также судостроительный и судоремонтный заводы.

Будут сооружена также автодорога с эстакадными развязками, проложены железнодорожные пути. Международный паромный и пассажирский порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год.

Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU. Мультимодальный логистический парк будет осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиационным, автомобильным и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)