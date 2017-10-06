Число жертв в результате столкновения автобуса с поездом в России достигло 21 - ОБНОВЛЕНО 2

2017-10-06 11:33 | www.apa.az | 4

Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области стали 21 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс, трое из погибших – дети.

Прибывший из Казахстана автобус столкнулся с поездом, следовавшим по железнодорожному пути Санкт-Петербург-Нижний Новгород. В результате травмы получили 15 человек.

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08:10

Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек. Как передает АПА, об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"В результате столкновения погибли не менее 17 человек", - сказала она.

Предварительно, в автобусе находилось 56 человек.

По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса из Казахстана и поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

По сообщению, автобус вез граждан Узбекистана.

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06.35

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, по предварительным данным, около 10 человек погибли. Как передает АПА, об этом сказала РИА Новости представитель регионального УМВД.

"По предварительной информации, пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом", — сказала РИА Новости представитель УМВД, уточнив, что, по предварительным данным, погибли около 10 человек, но эта цифра уточняется.

По ее словам, пока речь идет о пострадавших только в автобусе. Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.