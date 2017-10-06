В Баку автобус провалился в выбоину – ФОТО

2017-10-06 11:14 | www.oxu.az | 4

В Баку пассажирский автобус провалился в большую выбоину на дороге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Milli.Az, вчера утром пассажирский автобус №155 провалился колесами в заполненную водой выбоину возле сталелитейного завода на Бинагадинском шоссе.

Сообщается, что дорога была затоплена из-за дождей и водитель не заметил выбоину.

Отметим, что хотя осадки прекратились два дня назад, данный участок дороги все еще отремонтирован. Никаких мер для откачки воды не принимается, водители используют альтернативные дороги.

Э.А.

