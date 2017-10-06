Али Гасанов: Процесс глобализации, получивший сегодня большой размах, коснулся и сферы использования государственного языка

2017-10-06 11:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Процесс глобализации, получивший сегодня большой размах, не обошел стороной и сферу использования государственного языка. Об этом помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов сказал, выступая в пятницу на конференции на тему «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка», проводимой при поддержке Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР).

В мероприятии принимают участие также председатель НСТР Нуширеван Магеррамлы, исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, депутаты Милли Меджлиса (парламента) и другие участники.

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